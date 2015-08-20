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عشرات المصابين في انفجار مبنى الأمن الوطني شمال القاهرة

20/8/2015

أصيب 29 شخصًا، من بينهم 6 شرطيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في ‏انفجار استهدف مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة ومبنى محكمة شبرا، وكمينا أمنيا بمحافظة القليوبية شمال ‏القاهرة.

وكان مصدر طبي من مستشفى النيل، قد أفاد في وقت سابق بأن "عدد المصابين وصل إلى 25 شخصا نتيجة الانفجار الضخم وأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى النيل القريب من موقع الحادث".

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس نجم عن "انفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة."
 

وأضافت أن الانفجار ألحق أيضا أضرارا بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجي للمبنى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تعرض واجهة المقر الأمني لأضرار بالغة وتهشم بعض السيارات والمنازل المجاورة. وانتشار حطام وزجاج على الأرض.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان، مسئوليته عن التفجير.

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