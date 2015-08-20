صندوق النقد الدولي: اليوان الصيني خارج احتياطي العملات

صندوق النقد الدولي

قرر صندوق النقد الدولي عدم إدراج اليوان الصيني لسلته من احتياطيات العملات حتى أكتوبر من العام المقبل.

وأعلن الصندوق الدولي الليلة الماضية, أنه لن يجري أي تعديلات على احتياطي العملات حتى هذه الفترة وسيقرر مع نهاية العام ما إذا كان سيضيف العملة الصينية, وسيدخل أي قرار يتم التوصل إليه حيز التنفيذ العام المقبل.

وتحاول الصين طوال أعوام أن يعامل اليوان مع الدولار باعتباره واحداً من أهم احتياطيات العملات الأجنبية في العالم، إلا أن الإجراءات الصارمة من جانب "بكين" بشأن عملتها حالت دون إقدام صندوق النقد الدولي على اتخاذ هذه الخطوة.

ويجري صندوق النقد الدولي مراجعة كل خمس سنوات لسلة عملات الاحتياطيات لديه، والتي تتكون من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

ولإعطاء الأسواق المالية الوقت للاستعداد لتغيير محتمل، تم تأجيل هذه العملية لمدة تسعة أشهر للسماح بإجراء مناقشة مستفيضة بشأن ما إذا كان سوف يتم ضم اليوان إلى سلة احتياطيات العملات لصندوق النقد الدولي من عدمه.