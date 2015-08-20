"ساعة صباح" تناقش فن احتواء الخلافات الزوجية

ناقشت حلقة برنامج "ساعة صباح" على "الجزيرة مباشر" كيفية احتواء الخلافات الزوجية، وتخطي الزوجين الأزمات العائلية دون آثار جانبية على أفراد الأسرة.

وقالت فاطمة المهدي، أخصائية الإرشاد الأسري، إن اختلاف وجهات النظر بين الزوجين أمر طبيعي وليس شرا محضا، ولكن الأهم هو كيفية احتواء الخلاف.

وأكدت المهدي أن معايير الاختيار الصحيحة لدى الزوجين تعد عاملا مهما لتقليل الخلافات وتفادي التأثيرات السلبية لها في المستقبل.

وأضافت الخبيرة الأسرية ، أن التوقعات غير المنطقية قبل الزواج تجعل الرجل يتصور أنه سيكون أشبه بشخصية "سي السيد" وتعتقد المرأة أنها ستكون أشبه بشخصية "السندريلا".

وقال الشيخ هلال سعيد مبروك عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الآية الكريمة "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" يجب أن تكون قاعدة ذهبية تحدد الحقوق والواجبات بين الزوجين، مؤكدا أن القوامة لا تعني احتكار الرجل للقرار داخل الأسرة، ولكن لابد من الاستماع لوجهة نظر زوجته .

ونصح "مبروك" الزوجين مقاومة مشاعر الأنانية في نفس كل منهما ، وقال إنه يحب كل طرف أم يحب للآخر ما يحب لنفسه، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "خيركم خيركم لأهله".