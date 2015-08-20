رئيس الوزراء اليوناني يقدم استقالته

أبت الأزمة المالية في اليونان أن تمر دون أن تأخذ في طريقها رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس الذي اعلن تقديم إستقالته اليوم الخميس عبر خطاب متلفز.
وقال تسيبراس " الذي دعا إلى إجراء إنتخابات تشريعية مبكرة "بعد وقت قصير سأزور رئيس الجمهورية لأقدم استقالتي واستقالة حكومتي"، مضيفا "أريد أن أضع "في تصرف الشعب اليوناني كل ما قمت به (منذ توليي منصبي في 25 كانون ليقرر مجددا ماذا يريد "".
وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن تسيبراس يؤيد إجراء هذه الانتخابات في 20 سبتمبر المقبل.
وكان 61.31 في المئة من اليونانيين قد رفضوا في استفتاء عام تم قبل شهور إجراءات التقشف التي أرادت أوربا وصندوق النقد الدولي فرضها علي اليونان لضمان سداد ديونه في مقابل 38.69 في المئة أيدوا تلك الإجراءات
. وكان الكسيس تسيبراس دعا إلى التصويت سابقاً ضد مقترحات الدائنين الاوربيين
وجاءت نتيجة الاستفتاء بعد أشهر من المحادثات غير المثمرة بين اليونان والجهات الدائنة، وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
ومنحت هذه الجهات الدائنة، منذ العام 2010، اليونان 240 بليون يورو من المساعدات أو وعودا بقروض، لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام.
وتوقف الدفع بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الإصلاحات التي اعتبرتها صعبة للغاية اجتماعيا.