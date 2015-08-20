حماس تصف خطف 4 فلسطينين بسيناء بـ"الانقلاب الأمني "

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس قيام مجموعة مسلحة في سيناء باختطاف 4 فلسطينين أمس (الأربعاء) من حافلة كانت تقلهم من معبر رفح تجاه القاهرة بأنه أمر مخالف لكل الأعراف الدبلوماسية ،ويمثل "انقلابا أمنيا".

وأضافت الحركة في بيان لها اليوم "أقدمت مساء أمس الأربعاء مجموعة من المسلحين المصريين على اعتراض حافلة مسافرين فلسطينية مرحّلين من معبر رفح باتجاه القاهرة، علماً بأن هذه الحافلة كانت في حماية الأمن المصري، على مسافة قريبة من معبر رفح، حيث تم إطلاق النار عليها وإجبارها على التوقف والصعود إلى داخلها ومناداة أربعة من الشباب بالاسم من كشف كان بحوزتهم، ثم انطلقوا بهم إلى جهة مجهولة"

وأشار البيان إلى قيام حماس بأجراء اتصالات مع الجهات الأمنية المصرية ليتحمّلوا مسؤولياتهم في إعادة هؤلاء المواطنين سالمين إلى بلادهم، لاسيما وأنهم عبروا المعبر بموافقة الجهات الأمنية التي كانت بوسعها ردُّهم وعدم تمكينهم من العبور علي حد وصف البيان .

ووصف بيان حماس الحادث الغير مسبوق بأنه يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية، بحيث يبدو أنه انقلاب أمني وخروج على التقاليد.

وطالبت حماس في بيانها بسرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين، حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة.

واختتمت حركة حماس بيانها بتأكيدها على استمرار العلاقات الإيجابية مع الجانب المصري ،وقال البيان " سنستمر في الاتصالات ومتابعة التطورات مع الجهات الرسمية المصرية لتدارك الأمر وإعادة المخطوفين، علماً بأن الحركة أبلغت الجهات الأمنية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف"

وكانت العلاقات بين حركة حماس والنظام المصري قد تدهورت بشكل غير مسبوق في اعقاب الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي والذي يتم في 3 يوليو 2013 .

واتهمت وسائل الاعلام المصرية الموالية للسلطة حركة حماس بالوقوف وراء كل عمليات العنف التي تشهدها البلاد وانها التي اقتحمت السجون ابان ثورة يناير 2011 ،وصدر حكم من محكمة مصرية يقضي بإعتبار حركة حماس حركة ارهابية كما صدر قرار بمصادرة جميع مقارها وانشطتها بالقاهرة "لا توجد مقار ولا انشطة للحركة بالقاهرة "

وبعد ضغوط عربية تراجعت القاهرة عن الحكم الصادر بحق حماس وقدمت الحكومة عبر هيئة قضايا الدولة استشكالا ضد الحكم الصادر بحق الحركة ،وصدر حكم جديد يلغي الحكم الأول الذي يصف الحكرة بأنها ارهابية .

وفي سياق مختلف كانت عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية الذي بايعه تنظيم ولاية سيناء بمصر قد نشرت شريط فيديو تهدد فيه حركة حماس بالقتل والذبح