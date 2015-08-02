6 آلاف أسير فلسطيني منهم 26 امرأة و200 طفل

قوات الاحتلال تعتقل طفلا فلسطينيا ـ أرشيف

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن عدد السجناء لدى الاحتلال يقارب 6آلاف أسير بينهم أكثر من 200 طفل و26 امرأة و5 نواب.



وأضاف النادي في تقرير توثيقي له أن قوات الاحتلال اعتقلت 383فلسطينيا من أبناء الضفة الغربية خلال الشهر الماضي.



كما دخل 4 أسرى فى إضراب مفتوح عن الطعام بينما يواصل 4 أخرون إضرابهم احتجاجا على سياسة الاعتقال الاداري حيث يحتجز مايقارب 400 سجين من دون محاكمة.



وبحسب التقرير فإنه تم سن قانونين، وصفهما بالعنصريين، هما قانون تشديد العقوبة على من يلقى حجارة لتصل إلى عشرين عاماً، وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.



كما أشار التقرير إلى تواصل معاناة نزلاء سجن الرملة ونفحة وريمون مع المرض والعزل والاعتداءات.