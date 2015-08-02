مقتل 13 جنديا عراقيا في انفجار غربي الرمادي

تفجير بالعراق ـ أرشيف

قالت مصادر أمنية عراقية إن 13جنديا قتلوا وأصيب 11شخصا آخر في انفجار عبوات ناسفة أثناء محاولة قوة من الجيش التقدم باتجاه الملعب الأوليمبي شمال غربي الرمادي.

كما قتل 6 جنود في كمين نصبه تنظيم الدولة الإسلامية شرقي بلدة البغدادي غربي الأنبار، إضافة إلى قتل جنديين وجرح أربعة جراء انفجار استهدف رتلا عسكريا بمنطقة الطاش الثانية جنوب الرمادي.



وقصف تنظيم الدولة الإسلامية بالصواريخ موقعا للجيش والحشد الشعبي في بناية جامعة الفلوجة، ما أدى إلى مقتل جندي.



وفي غرب الفلوجة، أفادت مصادر تنظيم الدولة الإسلامية أنه قصف مواقع عسكرية بصواريخ محلية الصنع في منطقتي الفلاحات والسيسي قرب قاعدة الحبانية الجوية .

أما في شمال الفلوجة فأفادت مصادر طبية بأن أربعة مدنيين أصيبوا بجروح جراء قصف الجيش العراقي بالمدفعية معبر البو شجل في الصقلاوية.