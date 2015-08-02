كيري : مصر وأمريكا في خندق واحد لمحاربة "الإرهاب"

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن مصر وأمريكا في خندق واحد ضد "التطرف والإرهاب" مؤكداً على التزام الولايات المتحدة بدعم مصر اقتصادياً وعسكرياً وأنها سوف تستمر في توفير التدريب للجيش المصري.

وأضاف كيري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري بالقاهرة أنه زار مصر في أكثر من مناسبة وأن رسالته الثابتة هي أن الشعب الأمريكي مهتم بأمن ورفاهية الشعب المصري, ويجب دعم تطلعات المصريين.

وأضاف كيري أن أجندة الحوار المصري الأمريكي ستركز على قضايا "الجماعات المتطرفة التي تستخدم العنف" و"تنظيم الدولة الإسلامية".

مشيراً إلى أن مصر دفعت ثمناً باهظاً نتيجة الإرهاب مندداً بمقتل النائب العام الراحل هشام بركات وبمقتل عناصر من الجيش والشرطة في سيناء, وقال إن أمريكا تدعم مصر لمواجهة تلك التهديدات وبالإجراءات التي تتخذها لحماية الحدود مع ليبيا.

وأشار كيري أن أمريكا دعمت مصر بطائرات إف 16 وطائرات الأباتشي والمدرعات وتدريب القوات المسلحة لتعزيز قدراتها على محاربة الإرهاب وحماية الحدود, فمصر وأمريكا في خندق واحد لمحاربة الإرهاب.

ورحب كيري بالخطوات التي اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجذب الاستثمار, ورأى أن الاقتصاد المصري سوف يتحسن, وأن أمريكا ترى أن وجود مصر مزدهرة سيساعد على محاربة التهديدات وأن أمريكا تعمل مع مصر لجذب رؤوس الأموال فأمريكا تستثمر أكثر من 2 مليار دولار في مصر وهي أكثر من خمس الاستثمارات الخارجية في مصر.

وأشاد كيري بإدارة السيسي لملف الطاقة خلال هذا الصيف, مشيراً إلى أن قضية الكهرباء والطاقة لم تعد أزمة في مصر خلال العام الحالي مقارنة العام الماضي.