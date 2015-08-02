عقب حواره مع القاهرة , كيري معجب بالنظام المصري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن بلاده ستتعاون مع مصر في محاربة الإرهاب، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة اليوم الأحد، إنه معجب بالالتزام المصري القوى من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية وتحقيق الديمقراطية، وقال إن الولايات المتحدة سوف تتعاون مع مصر على تحسين حياة المصريين ومساعدتها في محاربة الإرهاب ،كما أشار إلى أنه بحث فـرص تـوسـيـع الـعـلاقات الأمنيـة بيـن البلديـن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جلسات الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي الأحد ن الانتخابات البرلمانية المصرية يجب إلا تستثني أياً من الأطراف السياسية السلمية، وتابع: "هناك بعض الأمور التي أثارت قلقنا في مصر وقد عبرنا عن هذا القلق، وسوف نتعاون مع مصر على تحسين حياة المصريين بمساعدتها في محاربة الإرهاب".

وأشار "كيري" إلى مستقبل العلاقات بين البلدين من خلال الدمج بين التعاون الأمني والاقتصادي الذي سوف يساعد مرة أخرى إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن هناك تعاون في المجالات العسكرية، ومكافحة الإرهاب، مؤكداً على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية ودعم الدولة المصرية في جميع المجالات.

ولفت إلى أن المباحثات تضمنت الحرب على تنظيم الدولة وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتابع: "سوف أناقش في الدوحة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاق النووي مع إيران.

وعن جولته الخليجية التي تبدأ الأثنين من الدوحة قال كيري إنه سوف يناقش في الدوحة مع وزراء خارجية دول مـجـلـس التعاون الخليـجي الاتفاق النووي مـع إيران.

لافتاً إلى أن الاتفاق النووي مع إيران هدفه نزع الأسلحة النووية لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة، مشيراً إلى أن ليبيا كانت جزءًا من الحوار بين البلدين، داعياً إلى دعم الحل السياسي.

من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه لا يمكن القول أن هناك خلافات بين بين القاهرة وواشنطن، ولكن هناك تباين في وجهات النظر بين البلدين في عدد من القضايا وهذا أمر طبيعي، موضحاً أن أجواء المشاورات اليوم كانت إيجابية.

وعن الانتقادات التي تواجهها مصر بشأن حبس الصحفيين قال شكري : الصحفيون المعتقلون في مصر متهمون بالإرهاب ، ولا يوجد صحفي معتقل بشأن قضية رأي .