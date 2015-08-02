دعوة جزائرية للم شمل الأحزاب الإسلامية

رئيس حزب العدالة والتنمية الجزائري ( أرشيف)

أطلق رئيس حزب العدالة والتنمية الجزائري عبد الله جاب الله، مبادرة "لم شمل للتيار الإسلامي" بالجزائر، تحت مظلة واحدة.

وقال جاب الله في تصريحات له مساء السبت إن الهدف من المبادرة هو تكوين جبهة إسلامية معتدلة تضم أفرادًا من كافة التنظيمات والأحزاب السياسية والإسلامية.

وتابع قائلا: المبادرة الجديدة لا تبحث بالضرورة عن تكتل بين الأحزاب والتنظيمات ذات المرجعية الإسلامية، وإنها تسعى إلى تجميع أفراد من كل الأطياف الإسلامية في جبهة موحدة ، مشيرا إلى أنه يطلق هذه المبادرة بصفته الشخصية وليس بصفته الحزبية.

وفي سياق متصل أعلن حزبا النهضة والإصلاح انضمامهما للمبادرة ، وقال جاب الله إنه تمت دعوة أفراد من جبهة الإنقاذ المحظورة، كما أشارت بعض المصادر إلى إمكانية دعوة أفراد من حركة مجتمع السلم رغم التوتر الذي يطبع علاقتها مع عبد الله جاب الله.