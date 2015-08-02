البث الحي
منوعات

دعوة جزائرية للم شمل الأحزاب الإسلامية

2/8/2015
 رئيس حزب العدالة والتنمية الجزائري ( أرشيف)

 

أطلق رئيس حزب العدالة والتنمية الجزائري عبد الله جاب الله، مبادرة "لم شمل للتيار الإسلامي" بالجزائر، تحت مظلة واحدة.

 

وقال جاب الله في تصريحات له مساء السبت إن الهدف من المبادرة هو تكوين جبهة إسلامية معتدلة تضم أفرادًا من كافة التنظيمات والأحزاب السياسية والإسلامية.

 

وتابع قائلا: المبادرة الجديدة لا تبحث بالضرورة عن تكتل بين الأحزاب والتنظيمات ذات المرجعية الإسلامية، وإنها تسعى إلى تجميع أفراد من كل الأطياف الإسلامية في  جبهة موحدة ، مشيرا إلى أنه يطلق هذه المبادرة بصفته الشخصية وليس بصفته الحزبية. 

 

وفي سياق متصل أعلن حزبا النهضة والإصلاح انضمامهما للمبادرة ، وقال جاب الله إنه تمت دعوة أفراد من جبهة الإنقاذ المحظورة، كما أشارت بعض المصادر إلى إمكانية دعوة أفراد من حركة مجتمع السلم رغم التوتر الذي يطبع علاقتها مع عبد الله جاب الله.

المزيد من منوعات

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)

اتهامات لفرنسا بالتحريض ضد الجزائر في البرلمان الأوربي

مبنى البرلمان الأوربي (غيتي)