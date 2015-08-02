داود أوغلو يتهم حزب العمال الكردستاني بعودة الاشتباكات

داود أوغلو

قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" في لقاء مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في أنقرة إن التنظيم المدني لحزب العمال الكردستاني هو من أعطى التعليمات بالعودة إلى الاشتباكات.



جاء ذلك ردا على اتهام حكومته بأنها السبب في عودة الاشتباكات المسلحة مع حزب العمال الكردستاني.



وعلى الصعيد العسكري واصلت المقاتلات التركية غاراتها ضد مواقع حزب العمال الكردستاني على سلسلة الجبال الحدودية الفاصلة بين تركيا و العراق.



يأتي هذا القصف ردا على الهجمات التي ينفذها مقاتلون من حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي التركية، ولمنعهم من تنفيذ هجمات جديدة.



وأعقب القصف مقتل جنديين تركيين وجرح عشرات آخرين, في هجوم استهدف مخفرا حدوديا في محافظة آغري عند الحدود الإيرانية.



من ناحية أخرى قتل جنديان تركيان و جرح 31 آخرون، إصابة أربعة منهم خطيرة , وذلك في هجوم انتحاري استهدف مخفرا حدوديا لقوات الدرك التركية في محافظة آغري عند الحدود الإيرانية.



و تشهد تركيا هجمات مسلحة شبه يومية تستهدف رجال الأمن الأتراك منذ إعلان حزب العمال الكردستاني إنهاء وقف إطلاق النار مع أنقرة, فيما تواصل المقاتلات التركية قصف معسكرات ومواقع تمركز عناصر حزب العمال.