جبهة النصرتبث فيديو لعناصر معارضة مختطفة مدعومة من الغرب

عناصر من جبهة النصرة -(الفرنسية)

بثت "جبهة النصرة" في سوريا، فيديو على "يوتيوب" تؤكد فيه قيامها هذا الأسبوع بخطف مقاتلين سوريين مدربين ضمن البرنامج الأمريكي للمعارضة المعتدلة، متهمة إياهما "بالتعاون مع الغرب".

وكان 54 عنصرا من الفرقة 30 من الذين تلقوا تدريبات عسكرية في تركيا في إطار البرنامج الأمريكي لتدريب المعارضة المعتدلة، قد اجتازوا قبل أكثر من أسبوعين الحدود إلى داخل سوريا بهدف التصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على نحو نصف مساحة الأراضي السورية.

وخطفت جبهة النصرة ثمانية عناصر من الفرقة 30 مساء الأربعاء قرب مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان والفرقة نفسها, إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية نفت الأمر, وتبنت جبهة النصرة خطف العناصر من "الفرقة 30" متهمة إياهم بأنهم "وكلاء لتمرير مشاريع أمريكا ومصالحها في المنطقة".

وبث التنظيم فيديو السبت على قناته على موقع "يوتيوب" بعنوان "جنود جبهة النصرة يبدؤون عملية عسكرية تهدف لمنع تمدد الذراع الأمريكي في الشمال السوري

ويظهر الفيديو خمسة رجال يمشون في أحد الحقول خلف بعضهم ويضعون أيديهم فوق رؤوسهم ويحيط بهم رجل مقنع وآخر مسلح, وقال أحد المختطفين المفترضين أمام الكاميرا إنه تم تجنيده من قبل الأمريكيين عبر وسطاء كي يتم تدريبه خلال شهر ونصف في أحد معسكرات التدريب في تركيا, وأكد أن المتدربين تلقوا بندقية ومبلغا من المال كي يأتوا "لمحاربة النصرة" في سوريا.

كما أكد رجل ملثم عرف عن نفسه بأنه أحد عناصر "جبهة النصرة" بأن الجبهة الجهادية "قامت بقطع يد الغرب وأيدي الأمريكيين في بلاد الشام" باختطافها للمقاتلين.

وأضاف "أن تعاونهم مع الغرب واضح" مؤكدا أن المقاتلين ساعدوا طيران الائتلاف الدولي على ضرب مواقع لتنظيم الدولة

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