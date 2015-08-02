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تأجيل محاكمة مرسي في"التخابر مع قطر" إلى 8 من أغسطس

2/8/2015
 
محمد مرسي

أجلت محكمة جنايات القاهرة (اليوم الأحد) محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريب وثائق الأمن القومي إلى قطر" لجلسة 8 من أغسطس/آب الجاري.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع شهود الإثبات ولتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

و كانت محكمة جنايات القاهرة  قد قضت أواخر أبريل/نيسان الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما قضت المحكمة، في يونيو/حزيران الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011.ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي "إهانة القضاء".

و جميع هذه التهم ينفيها الرئيس السابق محمد مرسي و باقي المتهمين جملة وتفصيلا .

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