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تأجيل النطق بالحكم على صحفي الجزيرة لـ 29 أغسطس

2/8/2015

 

قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مد أجل النطق بالحكم في إعادة  محاكمة صحفيي الجزيرة الإنجليزية لجلسة 29 أغسطس القادم, ويعد قرار المحكمة هو التأجيل الثاني حيث كان مقرراً أن يصدر الحكم يوم الخميس الماضي لكن المحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم إلى اليوم الأحد.

وشهدت جلسة النطق بالحكم  حضوراً مكثفاً لوسائل الإعلام وممثلي عدد من سفارات الدول الأجنبية، في مقدمتهم السفير الكندي بالقاهرة إضافة إلى السفير الهولندي ونائب السفير البريطاني  بالقاهرة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

ويواجه الصحفيون الثلاثة اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. 

وأخلي سبيل محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية وتنازل عن جنسيته المصرية وباهر محمد وهو مصري بكفالة في فبراير شباط بعد قضاء أكثر من سنة رهن الاحتجاز, ورحل الصحفي الثالث وهو الأسترالي بيتر غريست في فبراير شباط.

المصدر : الجزيرة مباشر
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