هجوم مسلح على القصر الرئاسي باسطنبول

ضحايا هجوم سابق بتركيا ( ارشيف )

أطلق مسلحان النار، ثم ألقيا قنبلة صوتية واحدة على الأٌقل، باتجاه الحراس أمام الجزء التاريخي من قصر "دولما بهجة"، في وسط اسطنبول.



وقالت مصادر تركية إنه تم إلقاء القبض على المسلحين وبأيديهما الأسلحة التي استخدمت في الهجوم بعد عملية أمنية كبيرة.



يذكر أن مكتب رئيس الوزراء في إسطنبول يقع في جزء خارجي من القصر، إلا أن الهجوم وقع في القسم التاريخي من القصر .



و في تركيا أيضاً قالت قوات الأمن التركية انها قتلت ستة مسلحين منتسبين لحزب العمال الكردستاني ضمن العملية الأمنية التي استهدفت حسب الوكالة مجموعة مسلحين قطعت الطريق المؤدي لناحية شمدينلي في محافظة هكاري من خلال فتح خنادق في الطريق بالإضافة لقطع أسلاك الاتصال الهاتفي والانترنت .



وقالت الأناضول إن قوات الأمن وجهت نداءً للمواطنين في الناحية بعدم التجول في الشوارع حرصاً على أمنهم.