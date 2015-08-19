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مليمان: 2350غريق بعرض المتوسط لعام 2015

19/8/2015
 

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة ،أمس أن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم غرقاً في البحر المتوسط منذ بداية عام 2015 بلغ 2350 شخصا على الأقل.

ولفتت إلى أن المهاجرين وملتمسي حق اللجوء ينحدرون بالأساس من سوريا وإفريقيا جنوب الصحراء، فضلاً عن آخرين من باكستان وبنغلاديش.

وأوضحت المنظمة أن تفاقم أعداد اللاجئين وملتمسي حق اللجوء إلى أوروبا سببه تدهور الأوضاع في بلدان المنشأ والعبور، بما فيها الصراعات في ليبيا، وسوريا، والعراق، ونيجيريا، وغيرها من البلدان التي تعاني انعدام الأمن الاقتصادي أو الانهيار الأمني.

وقال المتحدث الاعلامي باسم المنظمة، جويل مليمان، في تصريحات له أمس بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن عدد القتلى المسجلين منذ الخامس من أغسطس الجاري بلغ 350 شخصاً، مشيراً إلى أن "المنظمة لا تنظر إلى مصرعهم على أنه حادث، بل تنظر إليه كجريمة يرتكبها المهربون عديمو الضمير".

كما أشار "ميلمان" إلى أن اللاجئين الأفارقة هم دوماً الأقل حظاً في تلك الرحلات القاتلة، حيث يعتبرهم المهربون أقل قيمة، نظراً لأنهم يسددون أتعابا أقل لترحيلهم، فضلاً عن عدم حصولهم غالباً على سترة نجاة".

وأوضح أن آخر قتلى عمليات الهجرة السرية كان 49 شخصً قضوا بسبب استنشاقهم غازاً ساماً على متن سفينة كانت راسية بقناة صقلية وعلى متنها قرابة 300 شخص.

 

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