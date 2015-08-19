مقتل العشرات من تنظيم الدولة بالعراق

أحد تفجيرات العراق (ارشيف )

أكدت مصادر أمنية عراقية مقتل أربعة من أفراد الشرطة و مسلحي العشائر، وإصابة ثمانية آخرين، في قصف لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف موقعين عسكريين في محيط قاعدة الحبانية الجوية، غربي الفلوجة.



وأضافت المصادر أن القصف أسفر أيضاً عن تدمير عربتين عسكريتين وحاويات للذخير ، كما قتل بالرمادي سبعة من تنظيم الدولة، وإصابة ستة، في غارات للتحالف الدولي استهدفت مواقع للتنظيم في منطقة السجارية، شرقي الرمادي.



كما أسفر القصف عن تدمير ثلاثة مواقع بالكامل، وإلحاق أضرار بموقعين آخرين.

هذا في حين قالت مصادر أمنية عراقية إن عشرة من أفراد الأمن وميليشيات الحشد الشعبي قتلوا وأصيب عشرون آخرون في قصف لتنظيم الدولة الإسلامية على مواقع عسكرية قرب الخالدية والفلوجة بمحافظة الأنبار.



وفي بيجي بمحافظة صلاح الدين قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إنها كبدت القوات الحكومية والميليشيات خسائر كبيرة في ثلاث هجمات بسيارات ملغمة فرب بيجي.



كما بثت وكالة أعماق تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر سيطرة التنظيم على معظم أحياء مدينة بيجي وعلى منطقة تل أبو جراد غرب المدينة نافية تصريحات للقوات الحكومية بسيطرتها على المنطقة.



و في شأن عراقي آخر تظاهر مئات المزارعين في محافظتي كربلاء وبابل جنوب العراق مطالبين الحكومة بدعم الفلاح بما يحتاجه للنهوض بواقع القطاع الزراعي المتردي.



كما طالب المتظاهرون بصرف مستحقاتهم المالية التي مضى عليها أكثر من سبعة شهور. وهدد المتظاهرون باعتصامات مفتوحة امام وزارتي المالية و الزراعة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

كما طالبوا بمحاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء وإقالة وزير الموارد المائية محسن الشمري.