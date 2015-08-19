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كو البريطانى يفوز برئاسة الاتحاد الدولي لألعاب القوى

19/8/2015
 كو الفائز برأسة الإتحاد _ رويترز

 تفوق اليوم الأربعاء البريطاني "سيباستيان كو" على الأوكراني "سيرغي بوبكا" في تصويت الجمعية العمومية في بكين ليفوز برئاسة الاتحاد الدولي لألعاب القوى . 

وحصل "كو" , البطل الأولمبي السابق لسباق 1500 متر, على 115 صوتا مقابل 92 صوتا لـ "بوبكا" ليفوز بفترة ولاية مدتها أربع سنوات. 

وسيتولى "كو" المسؤولية خلفا للسنغالي "لامين دياك" الذي شغل منصب الرئيس لمدة 16 عاما بعد نهاية بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام في العاصمة الصينية بكين بين 22 و30 أغسطس الجاري. 

وقال كو "يجب القول إن حصولي على فرصة العمل فى الاتحاد الدولي لألعاب القوى ربما هي ثاني أكبر مناسبة في حياتي." مشيرا الى أن الرياضة تحت قيادته ستتجه نحو تأسيس جهة خاصة بها لمكافحة المنشطات. 

وقدم بوبكا البطل الأولمبي السابق في القفز بالزانة التهنئة لكو قبل إختياره بعد ذلك ضمن أربعة نواب لرئيس الاتحاد الدولي. 

وأضاف بوبكا قائلا "أعلم أن ألعاب القوى ستنمو وستصبح أقوى, أنا سعيد للغاية لأنني أحب ألعاب القوى,  سأستمر في خدمة ألعاب القوى بشغف, هذه هي حياتي."

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