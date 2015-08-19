في يومه العالمي.. العمل الإنساني تحوّل إلى مؤسسات

وجوه تعطي لنا دروساً في الانسانية، أيادِ تعلمنا معنى العطاء، قلوب تترجم لنا معاني الرحمة، هؤلاء من تحيا بهم الإنسانية…

هؤلاء من تخصص لهم الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 أغسطس ليكون اليوم العالمي للعمل الإنساني، هو يوم لتكريم الذين يواجهون الأخطار والمحن لمساعدة الآخرين.

ويوافق اليوم الذي أعلنته الأمم المتحدة، الذكرى السنوية لتفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد بالعراق عام 2003.

وفي هذا السياق، ناقشت "الجزيرة مباشر" في "ساعة صباح" في حلقة خاصة العمل الإنساني حيث أجمع مراقبون على أن العمل الإنساني تحول الآن إلى مؤسسات منتشرة على مستوى العالم تضاهي نظيراتها الحكومية.

فمن جانبه، قال إبراهيم زينال موسى، المدير التنفيذي للتنمية الدولية لجمعية قطر الخيرية، إن العمل الإنساني تحول إلى مؤسسات على مستوى العالم، لافتاً إلى أن العمل الإنساني له أهميته على مستوى الفرد والمجتمع .

وأضاف أن العمل الحكومي لا يستطيع سد حاجات كل المحتاجين من البشر، مشيراً إلى انضمام أكثر من 500 متطوع من الشباب لمؤسسة قطر الخيرية.

وأشار "زينال" إلى أن المؤسسة كانت تعد أكثر من 30 ألف وجبة غذائية يومياً لمخيمات اللاجئين في العالم.

وعبر عن غضبه من التناول الإعلامي السلبي وإثارة الشائعات حول عمل الجمعيات الخيرية, مما قد يدفع إلى فقدان الثقة بين الجمعيات والمحتاجين.

من جانبه قال الدكتور عايض القحطاني، المدير التنفيذي لمؤسسة راف الخيرية, إن العمل الإنساني ولد من منطلقات الدين الإسلامي.

ولفت إلى أنه لابد من أن يتسع ليمتد إلى الحيوان وكل مخلوق على وجه الأرض وليس الإنسان فقط.

وأوضح "القحطاني" أن مؤسسات العمل الإنساني تجفف الكثير من دموع المحتاجين, مشيراً إلى أن مؤسسة راف الخيرية تتكفل بالتعليم والصحة وبناء المستشفيات والمساجد.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بإجراء تجارب للاطمئنان على توصيل الأعمال الخيرية والإنسانية لمن يستحقها.

ولفت "القحطاني" إلى أن المؤسسة قامت بتزويج أكثر من 2000 شاب وفتاه منذ خمس سنوات وحتى الأن وهو عمر المؤسسة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور هاني البنا، رئيس المنتدى الإنساني في بريطانيا، إن العمل الإنساني موجوداً في كل الخلائق وليس مستحدثاً، مشيراً إلى أن أفضل المؤسسات الخيرية على مستوى العالم هي "الهلال الأحمر".

وأضاف أن المنتدى يقوم بإعداد أوراق لتقديمها فى مؤتمر القمة الإنساني الذى سيقام في مدينة إسطنبول التركية العام القادم .

ويحيى العالم اليوم 19 أغسطس "اليوم العالمي للعمل الإنساني" لعام 2015 تحت شعار "إلهام إنسانية العالم"، حيث يدعو موضوع هذا العام للانضمام إلى إحدى المنظمات الإنسانية في العالم، وأن تصبحوا رسلاً نشطاء للبشرية.

وتهدف الأمم المتحدة وشركاؤها إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة هذا العام إلى ما يقرب من 80 مليون شخص ممن هم أكثر عرضة للخطر في حالات الطوارئ.

وأن هناك حالياً أكثر من 27 مليون نازح و10 ملايين لاجئ في جميع أنحاء العالم، و1 من كل 6 أشخاص يعانون من الجوع المزمن، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في دورتها 63 في ديسمبر 2008، تخصيص يوم 19 أغسطس باعتباره اليوم العالمي للعمل الإنساني