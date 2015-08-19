في الأردن.. وجبة بكرامة على "الحائط" ، للفقير

محمود النابلسي .. شاب أردني .. حول عمله بالمطاعم لعمل اجتماعي بافتتاح مطعم تكافلي لا يهدف للربح المالي .. يقوم فيه الراغب من عملاء المطعم بدفع قيمة وجبه لمن لا يستطيع دفع قيمة وجبته عبر قصاصة تثبت على الحائط.

ويرى محمود أن هذه الطريقة تحفظ كرامة الفقراء الراغبين في تناول وجبة في مطعمه ، وحول تغطية تكاليف العمل بالمطعم أشار صاحب الفكرة إلى أن ثمن الوجبة المدفوعة يتضمن سعر المواد الأولية وأجرة المحل وأجر العاملين وأشار إلى أن بعض السيدات يقمن بتقديم بعض المواد الأولية للمطعم دعما لفكرة المطعم ودعما للعمل الاجتماعي .