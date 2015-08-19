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فيلتمان: على إسرائيل تغيير سياساتها إزاء الفلسطينيين

19/8/2015

قال جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية (الأربعاء) إن تسوية الصراع في الشرق الأوسط تتطلب تغيير تل أبيب لسياستها إزاء الفلسطينيين.

وشدد فيلتمان خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الخاص بالوضع في الشرق الأوسط – على أن مستوى خطر تفاقم الأوضاع في المنطقة عال جدا ، مشيرا إلى أن "عشرين عاما من المفاوضات التي لم تتكلل بنجاح أهدرت بسبب عدم الثقة، وأنه في هذه الأجواء يجب إعادة الثقة قبل الرجوع إلى "مفاوضات واقعية".

ولفت فيلتمان إلى ضرورة العمل الشامل في المكان وفي المنطقة برمتها، وكذلك على المستوى الدولي، من أجل التغيير التام للسير السلبي الجاري، والبدء في إنشاء "سبيل واضح وإيجابي نحو السلام".

أما بالنسبة للفلسطينيين، فأشار فيلتمان إلى ضرورة توصلهم إلى وحدة الصف ، وأوضح أن "سلطة شرعية"  يجب أن تمثل جميع الفلسطينيين"

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المصدر : الجزيرة مباشر
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