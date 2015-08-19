فقراء مصر.. والحق الغائب في التعليم

بائعة مصرية بأحد الأسواق تروي كيف أن أبناءها الخمسة تركوا التعليم واتجهوا إلى سوق العمل حتى يتمكنوا من الحياة ، في ظل ارتفاع مضطرد في الأسعار ،، وعدم قدرة الفقراء على الوفاء بمتطلبات أبنائهم في التعليم .

أوضاع تترجمها مقوله صدرت قبل أشهر قليلة قالها أكبر مسئول للعدل في مصر وقتها ( وزير العدل) وهي ما مفاده أن "أبناء البسطاء غير مرحب بهم في المناصب الكبري " ، هذه المقولة ما تزال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر تغذيها بشكل أو بآخر .. لكن يبدو أن أبناء البسطاء والفقراء …. غير مرحب بهم على الإطلاق .