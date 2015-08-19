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فقراء مصر.. والحق الغائب في التعليم

19/8/2015

بائعة مصرية  بأحد الأسواق  تروي كيف أن أبناءها الخمسة تركوا التعليم واتجهوا إلى سوق العمل حتى يتمكنوا من الحياة ، في ظل ارتفاع مضطرد في الأسعار ،، وعدم قدرة الفقراء على الوفاء بمتطلبات أبنائهم في التعليم .

أوضاع تترجمها مقوله صدرت قبل  أشهر قليلة  قالها  أكبر مسئول للعدل في مصر وقتها ( وزير العدل) وهي ما مفاده أن "أبناء البسطاء غير مرحب بهم في المناصب الكبري " ، هذه المقولة ما تزال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر تغذيها بشكل أو بآخر .. لكن يبدو أن أبناء البسطاء والفقراء …. غير مرحب بهم على الإطلاق .

المصدر : الجزيرة مباشر
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