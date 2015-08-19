"عوض" حانوتي على الطريقة الأمريكاني

قال عوض حسن السيد الذى نقل إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1986 والذى خاض العديد من الأعمال , إنه أسس مكتباً دولياً لخدمات الجنازات في عام 2004.

وأشار إلى أن هذه الخدمات تعتبر من الأعمال الجليلة لدى المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية .

ولفت "عوض" إلى أنه يقوم بمساعدة جميع الجاليات المسلمة وغير المسلمة في نقل جثث ذويهم إلى بلادهم .

وأوضح أن المكتب به ثلاثة أرفف وخشبة لتغسيل المتوفى عليها، مضيفا: "إذا كان المتوفى مسافراً فله تجهيز خاص حتى لا تحلل الجثة".

وأشار "عوض" إلى أنه قام بإنشاء خمسة مدافن في ولاية "نيوجيرسى" الأمريكية لمن يريد الدفن بها بعد موته .