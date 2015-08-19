البث الحي
منوعات

"عوض" حانوتي على الطريقة الأمريكاني

19/8/2015

قال عوض حسن السيد الذى نقل إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1986 والذى خاض العديد من الأعمال , إنه أسس مكتباً دولياً لخدمات الجنازات في عام 2004.

وأشار إلى أن هذه الخدمات تعتبر من الأعمال الجليلة لدى المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية .

ولفت "عوض" إلى أنه يقوم بمساعدة جميع الجاليات المسلمة وغير المسلمة في نقل جثث ذويهم إلى بلادهم .

وأوضح أن المكتب به ثلاثة أرفف وخشبة لتغسيل المتوفى عليها، مضيفا: "إذا كان المتوفى مسافراً فله تجهيز خاص حتى لا تحلل الجثة".

وأشار "عوض" إلى أنه قام بإنشاء خمسة مدافن في ولاية "نيوجيرسى" الأمريكية  لمن يريد الدفن بها بعد موته .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)