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عقوبات أمريكية مرتقبة على حكومة جنوب السودان

19/8/2015
 

قالت الولايات المتحدة إنها تسعى إلى فرض عقوبات على حكومة جنوب السودان بسبب رفضها التوقيع على اتفاق سلام.

واعتبر المبعوث الأمريكي للشؤون السياسية "ديفيد بريسمان" في تصريح له أمس أن الإخفاق في التوقيع على الاتفاق الذي ينهي 20 شهراً من النزاع "مشين".

وأضاف أن الوقت قد حان لممارسة الضغوط على أي شخص يعيق التوصل إلى اتفاق السلام.

وطالب "بريسمان" مجلس الأمن بـ "التحرك للتعبئة   وزيادة الضغط على من يعرقلون السلام".

وكانت قمة منظمة "الايقاد" قد اختتمت أعمالها بالعاصمة الاثيوبية "أديس أبابا" الاثنين، دون التوصل لاتفاق سلام نهائي بين فرقاء دولة جنوب السودان بسبب تباعد المواقف وحدة الخلافات.

وقد قُتل عشرات الآلاف وشُرد أكثر من مليوني شخص منذ بدء القتال بين الجيش والمعارضة المسلحة في عام 2013.

 

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