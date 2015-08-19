شكري: سنواصل دعم "حكومة برلمان طبرق "

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن بلاده ستستمر في دعم "حكومة برلمان طبرق المنحل" والوفاء باحتياجاتها في النواحي الأمنية والسياسية واستمرار التنسيق، وفقًا للأولويات التي تحددها.

وأكد شكري في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الليبي محمد الدايري في القاهرة، الأربعاء، عقب مباحثاتهما المشتركة ، على السعي لدعم وضع حكومة برلمان طبرق ودعم المسار السياسي القائم من قبل المبعوث الأممي برناردينو ليون مهنئا الليبيين على اتفاق الصخيرات الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، والذي يفتح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وشدد على أهمية أن يبدأ المبعوث الأممي العمل على التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق الذي تم توقيعه منذ 4 أسابيع وتشكيل الحكومة.