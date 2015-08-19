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بعد فك أسره..سامر يعقد قرانه بالمسجد الأقصى

19/8/2015

رغم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتكررعلى المسجد الأقصى, قرر سامر حمادة الأسير الفلسطيني المحرر عقد قرانه على خطيبته "إخلاص" داخل المسجد الأقصى, وسط أجواء الفرحة والسعادة من أقاربه وأصحابه.

وقال سامر إن قلبه كان يدب شوقا لدخول المسجد الأقصى, مشيراً إلى أنه أطهر بقعة في فلسطين, وأعرب "سامر" عن فرحته ببداية حياته الزوجية من المسجد الأقصى .

كما نقل سامر رسالة باقي الأسرى في معتقلات العدو إلى المدافعين عن المسجد الأقصى, بأن وقفتهم للدفاع عن المسجد,  يدخل الفرحة والسرور في نفوس إخوانهم المعتقلين في قبور الإسرائيليين "على حد  وصفه".

وقالت إخلاص "العروس" إنها استخارت الله سبحانه وتعالى فأرشدها لاختيار "سامر ", وأضافت أنها في غاية السعادة بـ"سامر" وأنه تاج فوق رأسها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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