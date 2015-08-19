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المقاومة اليمنية تسيطر على مواقع جديدة بـ"تعز"

19/8/2015

أفاد مراسل الجزيرة بأن الحوثيين قصفوا منطقة ثـَعـْـبات وقلعة القاهرة في تعز بعد سيطرة المقاومة الشعبية عليهما.

فيما كان  الناطق باسم مجلس تنسيق المقاومة في تعز "رشاد الشرعبي" قد أشار إلى أن عمليات المقاومة مستمرة في المدينة وأن عملية استعادة مطار تعز ستبدأ قريباً.

وأضاف "الشرعبي" في لقاء مع الجزيرة أن مليشيا الحوثي تتراجع في تعز وأن المقاومة ستــُكمل قريبا سيطرتها على المدينة.

وفي محافظة "إب"، دعا القيادي بالمقاومة الشعبية هناك "عبد الحكيم المرادي" الرئيس اليمني وقيادة التحالف إلى دعم المقاومة في المحافظة ومدها بالأسلحة والذخيرة.

وأوضح أن المقاومة في "إب" تعتمد على سلاحها الشخصي في مواجهة الحوثيين وقوات صالح.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة أن طائرات التحالف قصفت القاعدة الجوية العسكرية في مطار صنعاء الدولي فجر اليوم الاربعاء.

وكانت طائرات التحالف قد شنت غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة أمس، واستهدف القصف ميناء الحديدة أكبر موانئ البلاد.

من ناحية أخرى، عـُقد في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة لقاء قمة بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وتحدث وزير الخارجية اليمني "رياض ياسين" عن تطابق  وجهات نظر أمير دولة قطر و الرئيس اليمني ، خلال الاجتماع.

 وقال إن هناك تطابقاً في وجهات النظر بين الجانيين على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن  2216 المتعلق بالوضع في اليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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