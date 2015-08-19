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الرئيس التركي يتهم الأكراد بإثارة القلاقل في بلاده

19/8/2015
 الرئيس التركى أردغان _الجزيرة مباشر

 

 

 

 

 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيستخدم جميع صلاحياته وفقا للدستور لإدارة شؤون البلاد ,مشيرا إلى  أن بلادة تمر بأزمة في تشكيل الحكومة ومواجهة الإرهاب .

وأضاف قائلا" إذا أخطأت فهناك مؤسسة قضائية تحاسبني  وليس استهداف عائلتي من أجل إرباك مؤسسات الدولة هو الحل "

وأوضح أردوغان أن تركيا تحتاج إلى إدارة جيدة خاصة في المجال الاقتصادي, مشيرا الى أن بلادة قامت بإصدار جميع القوانين المحفزة للاقتصاد طبقا لسياسة الدولة , لافتا الى أن حجم الاستثمارات في الولايات الشرقية والجنوبية الشرقية بلغ 150مليار دولار .

وقال الرئيس التركي إن كل من يؤمن بالديمقراطية يجب عليه ألا يستخدم  السلاح لإجبار الشعب على أوامره , متهما أكراد تركيا بالإرهاب وإثارة القلاقل داخل الدولة التركية, مشيرا إلى أن كل من يساند المنظمات الإرهابية سيحاسب أمام الله والشعب والحكومة , مضيفا أنه على المنظمات التي وصفها بالإرهابية أن تدفن سلاحها مثلما فعلت في معظم الدول , وأنه يجب على الحكومة حمل السلاح لمواجهة الإرهاب .

المصدر : الجزيرة مباشر
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