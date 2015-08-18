البث الحي
منوعات

نصف مليون شخص يتقدمون سنويا لخوض اختبار "آيلتس"

18/8/2015

قال "محمد الشقراني" المدرب المعتمد لنظام "آيلتس" للغة الإنجليزية، إن الاختبار ظهر للمرة الأولى عام 1980، كنظام يسهل دراسة اللغة الانجليزية، لافتا إلى أن بعض الشركات الكبرى تشترط اجتياز هذا الاختبار بدرجة مناسبة للعمل بها.

وأضاف الشقراني، خلال مشاركته في برنامج "ساعة صباح" على "الجزيرة مباشر"، أن أكثر من نصف مليون شخص عبر العالم يتقدمون لخوض اختبار "آيلتس"، مشيرا إلى أن أكثر من 2800 جامعة في 130 دولة بينها العديد من الدول العربية تعتبر اختبار "آيلتس" شرطا أساسيا للالتحاق بها.

وأشار "الشقراني" إلى أن هناك مهارات يجب أن يتسم بها المتقدم للاختبار، وهى: التعرف على أقسام الاختبار، الالتزام بوقت الاختبار، الاهتمام باللغة الإنجليزية وتعلمها.

من جانبه، قال محمد برعي أحد المتدربين على برنامج الآيلتس، إنه لم يجد صعوبة في اجتياز اختبار الآيلتس، معتبرا أن معرفة لغات متعددة شيء هام للغاية .

وأكد برعي على أنه تقدم للعمل بإحدى الشركات الكبرى، وكان اختبار الآيلتس شرطا أساسيا للتقدم، وأن تكلفة الاختبار تتراوح بين 150 دولار و 200 دولار، وذلك حسب الدولة التي يوجد بها المتقدم للاختبار.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

خبراء الصحة يجيبون: هل المناعة الطبيعية أهم من اللقاح لمقاومة كورونا؟

استمرار الجدل بين خبراء الصحة العالمية بين فاعلية اللقاحات والمناعة الطبية للبشر (غيتي)