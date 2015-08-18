نصف مليون شخص يتقدمون سنويا لخوض اختبار "آيلتس"

قال "محمد الشقراني" المدرب المعتمد لنظام "آيلتس" للغة الإنجليزية، إن الاختبار ظهر للمرة الأولى عام 1980، كنظام يسهل دراسة اللغة الانجليزية، لافتا إلى أن بعض الشركات الكبرى تشترط اجتياز هذا الاختبار بدرجة مناسبة للعمل بها.

وأضاف الشقراني، خلال مشاركته في برنامج "ساعة صباح" على "الجزيرة مباشر"، أن أكثر من نصف مليون شخص عبر العالم يتقدمون لخوض اختبار "آيلتس"، مشيرا إلى أن أكثر من 2800 جامعة في 130 دولة بينها العديد من الدول العربية تعتبر اختبار "آيلتس" شرطا أساسيا للالتحاق بها.

وأشار "الشقراني" إلى أن هناك مهارات يجب أن يتسم بها المتقدم للاختبار، وهى: التعرف على أقسام الاختبار، الالتزام بوقت الاختبار، الاهتمام باللغة الإنجليزية وتعلمها.

من جانبه، قال محمد برعي أحد المتدربين على برنامج الآيلتس، إنه لم يجد صعوبة في اجتياز اختبار الآيلتس، معتبرا أن معرفة لغات متعددة شيء هام للغاية .

وأكد برعي على أنه تقدم للعمل بإحدى الشركات الكبرى، وكان اختبار الآيلتس شرطا أساسيا للتقدم، وأن تكلفة الاختبار تتراوح بين 150 دولار و 200 دولار، وذلك حسب الدولة التي يوجد بها المتقدم للاختبار.