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نشطاء يدشنون #انقذوا_عصام_سلطان بعد تدهور حالته الصحية

18/8/2015

صورة نشرها نشطاء على مواقع التواصل للتصامن مع سلطان

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر هاشتاج #انقذوا_عصام_سلطان للتضامن مع السياسي المعتقل لدى السلطات المصرية منذ عامين, وكشف النشطاء أن معتقلي سجن العقرب السياسيين يواجهون القتل العمد البطئ والتعذيب البدني و النفسي و حياة عصام سلطان, نائب رئيس خزب الوسط, في خطر.

وكانت أجهزة الأمن  قد ألقت القبض على المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ، ونائبه عصام سلطان ،  يوم 29 يوليو 2013 وذلك في منطقة المقطم بالقاهرة، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، على خلفية اتهامهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين وإهانة القضاء، وأفرجت السلطات منذ أيام عن ماضي بينما ما يزال سلطان يقبع داخل السجن.

وقالت نها دعادر، زوجة عصام سلطان: أخيراً استطعت أن أزور زوجي  بعد 3 شهور, وجدته فقد 20 كليو من وزنه، وكانت مدة الزيارة 5 دقائق، وأخبرها أن في شهر رمضان كانت سلطات السجن تمنع عنهم الطعام، وأنابيب الصرف الصحي تطفح داخل الزنزانة غير الآدمية، وأشارت إلى أن الزيارة كانت بالتليفون عبر الغرفة الزجاجية، مؤكدة أن روحه المعنوية عالية لم تتأثر.

وتفاعل النشطاء مع هاشتاج #انقذوا_عصام سلطان حيث كتب، حاتم عزام, نائب رئيس حزب الوسط  عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، قال فيه: "عصام سلطان يواجه القتل البطيء بسجن العقرب بمنع الدواء عنه فترات طويلة والغذاء (حتي في رمضان) كما منع من النُّوَّم وفقد أكثر من 20 كيلوجراما من وزنه".

المصدر : الجزيرة مباشر
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