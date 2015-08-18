قاض أمريكي يُخَيّر متهماً بين الزواج والحبس

تلقت لجنة السلوك القضائي في ولاية تكساس شكوى ضد قاض في منطقة تتهمه بسوء السلوك لأنه خير رجلاً أُدين بشن هجوم، بين الحبس والزواج وأمره بكتابة آيات من الإنجيل.

وطالبت مؤسسة حرية الأديان التي تقدمت بالشكوى بشطب القاضي "راندال روجرز".

وكان القاضي قد خير متهماً يدعى "جوستن باندي" (21 عاماً) بين الزواج من صديقته "إليزابيث جاينس" (19 عاما) وإطلاق سراحه ووضعه تحت المراقبة أو قضاء 15 يوماً في السجن بعدما أقر بارتكابه جنحة التعدي.واختار "باندي" الذي دخل في عراك مع صديقته أن يتزوجها.

وأمر القاضي "باندي" أيضاً بكتابة فقرات من الإنجيل وحضور جلسات للاستشارات وفقا لنسخة من مداولات القضية حصلت عليها قناة (كيه.ال.تي.في) بمدينة تايلر في تكساس.

ولم يتسن الحصول على تعليق روجرز، وقال "سام جروفر" وهو محام يعمل لدى المؤسسة التي تقدمت بالشكوى إن القاضي خالف واجبات منصبه الأخلاقية وإن سلوكه غير مقبول.

وإنه"ينتهك (سلوكه) الحريات الشخصية للاثنين وإن إصداره أوامر بكتابة فقرات من الإنجيل تعد مخالفة واضحة للفصل بين الدين والدولة."

وقال "باندي" و"جانيس" اللذان كانا يخططان للزواج في نهاية المطاف لكنهما لم يضعا أي خطط للزفاف إنهما سعيدان لأنهما تزوجا أخيراً , غير أن الفرحة لم تكتمل لأنهما أُجبرا على ذلك.