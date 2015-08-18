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تقرير: 2820 فلسطينياً قتلوا في سوريا خلال الحرب الأخيرة

18/8/2015

أثار دمار في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا- الجزيرة

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات (مستقل)، في العاصمة اللبنانية، بيروت، تقريراً حديثاً، سلّط فيه الضوء على واقع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، منذ إنطلاق الثورة في 2011 وحتى نيسان/أبريل الماضي، قتل خلالها 2820 لاجئًا.

وقال التقرير الذي جاء في 67 صفحة، وصدر أمس الإثنين، أن "عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للصراع القائم في سوريا لغاية منتصف نيسان/أبريل 2015، نحو 2820 قتيلاً، الى جانب 272 مفقودًا و831 معتقلاً".

ولفت أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في سوريا يبلغ نحو 560 ألف لاجئ، حوالي 80% منهم يعيشون في العاصمة دمشق وريفها.

وأوضح أن الحكومات السورية قبل انطلاق الثورة في 2011 قامت بـ"قوننة التواجد الفلسطيني منذ بداية اللجوء، بما يكفل الحقوق الأساسية لهم من حقّ العمل وحرية الإقامة والتنقل".

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