تركيا تتجه لحكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة

مع فشل اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء التركي، "أحمد داود أوغلو"، مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، "كمال قليجدار أوغلو"، وحزب الحركة القومية، "دولت بهتشلي"، في التوصل لتشكيل حكومة ائتلافية، بات من المتوقع تشكيل حكومة مؤقتة ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا.

وكان الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، كلف في 9 يوليو/ تموز الماضي، رئيس حزب العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو، بتشكيل الحكومة الثالثة والستين للجمهورية التركية، وتنتهي مهلة الـ45 يوما التي يمنحها الدستور لتشكيل الحكومة 23 أغسطس/ أب الجاري.

ووفقًا للدستور التركي، يتخذ البرلمان، أو رئيس الجمهورية، قرار إجراء الانتخابات المبكرة.

فوفقًا للمادة 116 من دستور البلاد، "في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يومًا من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، وتجرى الانتخابات في الأحد الأول بعد مرور 90 يومًا على صدور القرار.

كما تمنح المادة 77 من الدستور التركي، برلمان البلاد، حق الدعوة لانتخابات، قبل حلول الموعد المعتاد للانتخابات البرلمانية، والتي تجرى كل 4 سنوات، وفي هذه الحالة، تدرس لجنة الدستور في البرلمان، مقترحات إجراء انتخابات مبكرة، وتعرض تقريرها بهذا الخصوص على الجمعية العامة للبرلمان، حيث يناقش ثم يطرح للتصويت.

وفي حال اتخاذ البرلمان قرار بإجراء انتخابات مبكرة، يُحدد موعد الانتخابات بالتشاور مع الهيئة العليا للانتخابات.

ويتم تشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات لدى تحقق أمرين؛ الأول الفشل في تشكيل حكومة خلال مهلة الـ 45 يومًا التي يمنحها الدستور، والثاني اتخاذ الرئيس التركي قرار إجراء الانتخابات.

ووفقا للدستور التركي، في حال اتخاذ رئيس الجمهورية قرار الانتخابات المبكرة، يكلف الرئيس شخصًا بتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، وتشكل الحكومة خلال خمسة أيام من إعلان قرار إجراء الانتخابات المبكرة في الجريدة الرسمية، ولا يجرى تصويت بالثقة على تلك الحكومة التي تستمر في أداء مهامها خلال فترة الانتخابات، وحتى انعقاد البرلمان الجديد.

من جانبه، قال "هالوك قوج" نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" والمتحدث باسم الحزب، إنهم ينتظرون تكليف رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لزعيم حزب الشعب "كمال قليجدار أوغلو، لتشكيل الحكومة.

وأشار قوج في بيان صادر عنه، أن رئيس الوزراء وزعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو الذي كُلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة في 9 تموز/يونيو الماضي وفقاً للمادة 109 من الدستور، لم يتمكن من تشكيل الحكومة.

وأضاف قوج أنه لهذ السبب يتعين على داود أغلو الذي سيظهر احترامه للشرعية والديمقراطية والإدارة الوطنية، بإعادة مهمة تفويض تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية، وفقاً للأعراف، مشيراً إلى أنهم يتوقعون من رئيس الجمهورية أن يفوض "قليجدار أوغلو" بمهمة تشكيل الحكومة.

وكان رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، قال في وقت سابق، إنه "لا يبدو أن هناك إمكانية لتشكيل حكومة ائتلافية ضمن المشهد الحالي".