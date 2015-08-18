تحطم طائرة تريغانا أسفر عن مقتل 54 شخصا كانوا على متنها

قال مسؤول بوزارة المواصلات الإندونيسية اليوم الثلاثاء إن عمال البحث والإنقاذ عثروا على صندوق أسود لطائرة الركاب التابعة لشركة طيران تريغانا إير التي تحطمت في منطقة جبلية في إقليم بابوا الواقع شرقي البلاد.

وفي تطور لاحق قال متحدث باسم وزارة النقل أن فرق الإنقاذ عثرت اليوم الثلاثاء على جثث الاشخاص ال54 الذين كانوا على متن الطائرة التي تحطمت قبل يومين في منطقة جبلية نائية شرق اندونيسيا، وأن الطائرة دمرت بالكامل .

وكانت الطائرة تقل 49 راكبا بينهم خمسة اطفال وطاقما من خمسة افراد.

وفي وقت سابق قالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن الطائرة ذات المحركين اصطدمت على الأرجح بقمة جبلية يوم الأحد قبل أن تسقط متحطمة في واد عميق في منطقة جبال بينتانغ.