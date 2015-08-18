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بلباو يتعادل مع برشلونة ويحرز سوبر إسبانيا

18/8/2015

 

لاعبو أتليتك بلباو يحتفلون بالفوز على برشلونة-رويترز

أحرز أتليتك بلباو لقب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مضيفه برشلونة في مباراة الإياب أمس الاثنين، وتفوق بلباو 5-1 في مجموع المباراتين بعدما سحق برشلونة بطل الدوري والكأس 4 – صفر في لقاء الذهاب الذي أقيم الجمعة الماضي.

وسجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لبرشلونة قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول من مباراة العودة، لكن بلباو وصيف بطل كأس الملك تعادل في الدقيقة 74 عبر أريتز أدوريز، الذي سجل ثلاثة أهداف في لقاء الذهاب.

وسبق لبلباو أن تُوج بلقب السوبر الإسباني مرة واحدة فقط عام 1984، علما بأنه لم يخض أي مواجهة فاصلة على اللقب، حيث توج بلقبي الدوري والكأس ليحصل على لقب السوبر، حسبما كانت تنص اللوائح وقتها.

وحرم بلباو مضيفه برشلونة من تعويض نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضي على ملعب "سان ماميس" في بلباو ليفوز بلباو 5-1 في مجموع المباراتين ويتوج باللقب الغالي مع بداية فعاليات الموسم الجديد للكرة الإسبانية.

وتجمد رصيد برشلونة في تاريخ البطولة عند 11 لقبا، ليظل هو أكثر الفرق الفائزة بلقب السوبر الإسباني حتى الآن.

وأفسد بلباو احتفالات برشلونة بلقب السوبر الأوروبي الذي تُوج به الثلاثاء الماضي بالفوز الصعب 5-4 على إشبيلية الإسباني، كما بدد بلباو آمال برشلونة في تكرار السداسية التاريخية التي أحرزها الفريق عام 2009.

وشهد عام 2009 فوز برشلونة بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في موسم 2008-2009، ثم أتبعها بألقاب كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.

 

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