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انخفاض عملة تايلاند لأدنى مستوى بعد تفجير بانكوك

18/8/2015
البات التايلاندي (رويترز)

هوت قيمة  البات " العملة التايلاندية"  إلي أدنى مستوياتها في   6 سنوات لمخاوف من أن يلحق تفجير استهدف مزاراً دينياً شهيراً في بانكوك أضراراً بصناعة السياحة التي تشكل إحدى دعائم اقتصاد البلاد.

 فقد انخفض سعر العملة التايلاندية 0.5 بالمئة الي 35.55 مقابل الدولار الأمريكي وهو أضعف مستوى له منذ ابريل نيسان 2009 .

وأودى انفجار قنبلة زرعت في أحد اشهر المزارات الدينية في العاصمة التايلاندية، أمس الاثنين، إلى مقتل 22 شخصاً من بينهم 8 سياح أجانب.

وأصيب عشرات آخرون بجروح في الهجوم الذي وصفته الحكومة بأنه محاولة لتدمير الاقتصاد.

 

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