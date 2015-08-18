المقاومة الشعبية تحاصر القصر الجمهوري في تعز

قال فؤاد الحميري، أحد قيادات المقاومة الشعبية اليمنية، إن المقاومة تقدمت باتجاه القصر الجمهوري ومعسكر اللواء 22 شرق مدينة تعز، وتفرض حالياً حصاراً على حي الجحملية، معقل مسلحي الحوثي وقوات صالح.

وأضاف الحميري في تصريحات خاصة لـ"لجزيرة مباشر"، إن المقاومة لديها العديد من الأسرى من مليشيات الحوثي، وأنهم يتلقون معاملة إنسانية جيدة.

وأكد الحميري أن المقاومة الشعبية عازمة على المضي قدماً والسيطرة على المحافظة بشكل كامل، لكن العملية قد تستغرق بعض الوقت نتيجة التعزيزات العسكرية الهائلة التي جلبتها جماعة الحوثي إلى تعز خلال الأيام الماضية.

وتخوض المقاومة الشعبية في محافظة تعز منذ ما يقارب أربعة أشهر مواجهات عنيفة ضد مسلحي الحوثي وقوات صالح الذين سيطروا على عدد من المناطق هناك، إلا أن المواجهات المستمرة التي بدأت منذ يوم الجمعة الماضي أسفرت عن سيطرة المقاومة على العديد من المناطق والمواقع في المدينة.