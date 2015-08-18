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المجلس الثوري:أبناء السيسي "مخابرات" والجامعيون سائقو شاحنات

17/8/2015

السيسي يريد للجامعيون أن يعملوا سائقوا شاحنات- أرشيفية

استنكرت لجنة الطلبة والشباب بالمجلس الثوري المصري التصريحات التي قالها أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وطالب فيها الشباب الجامعيين من ذوي المؤهلات العليا بالعمل كسائقين علي شاحنات النقل ومعدات الحفر.

 ووصفت اللجنة هذه التصريحات بأنها إهانة للعلم وإهانة جديدة للشباب المتعلم, وليست الأولي من نوعها التي تصدر عن السيسي الذي قال من قبل أن برنامجه للتغلب علي البطالة بين الشباب هو توفير عربات خضار للجامعيين للعمل عليها، وكذلك رئيس الوزراء إبراهيم محلب الذي طالبهم بالعمل كسائقي " توك توك".

وأشار البيان أن مسئولي الحكومة المصرية يركزون علي مستقبل أبنائهم فقط دون بقية شباب مصر من أبناء الفقراء والكادحين، وتساءل أحمد البقري, مسئول اللجنة بالمجلس الثوري المصري, هل يمكن أن يصدر هذا الكلام من السيسي أو أي مسئول لإبن من أبنائهم الذين يتمتعون بوظائف تدر عليهم دخلا كبيرا لأنهم فقط أبناء هؤلاء المسئولين، فالسيسي اعترف أن أبنائه يعملون في الجيش والمخابرات والرقابة الادارية، وكذلك بقية أبناء المسئولين.

 وقال الدكتور عمرو عادل, عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري المصري, إن المسئولين في النظام الحاكم سرقوا حاضر مصر، ويريدون بمثل تلك التصريحات المحبطة لملايين الشباب أن يسرقوا أيضا مستقبلها بحرمان أكثر من 95 بالمائة من الشباب المصري من الخروج من دائرة الفقر عبر العلم والتعليم.

وأضاف: إن هذه السلطة تنظر بنظرة طبقية استعلائية لعموم المصريين وخصوصا الشباب وهم غير قادرين علي إيجاد حلول ناجحة لقضية البطالة، لكنهم في الواقع ينجحون في تأمين مستقبل أبنائهم بنهب ثروات الشعب الفقير وادخارها لهم في حسابات بالمصارف الأجنبية بالخارج.

المصدر : الجزيرة مباشر
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