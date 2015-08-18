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"القومي للمسرح المصري" يهدي دورته الثامنة لخالد صالح

18/8/2015

الفنان خالد صالح
 

يهدي المهرجان القومي للمسرح المصري دورته الثامنة الشهر القادم إلى الممثل المصري الراحل خالد صالح (1964-2014) الذي توفي في الخامس والعشرين من سبتمبر من العام الماضي.

وبرزت موهبة صالح بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية بفضل خبراته المسرحية قبل أن تجتذبه السينما.

ويعد المهرجان الذي يفتتح في الرابع من سبتمبر/ أيلول مناسبة سنوية لتشجيع الحركة المسرحية المصرية، حيث تتنافس عشرات العروض التي تمثل فرق مسرح الدولة والأقاليم والمسرح المستقل ومسرح الهواة والمسرح الجامعي والعمالي والكنسي.

وتستمر عروض الدورة الثامنة للمهرجان حتى يوم 21 سبتمبر، وتقام في عدة مسارح في القاهرة.

ويكرم المهرجان ثمانية ممن أثروا الحركة المسرحية المصرية في عدة مجالات ومنهم الناقد حسن عطية والكاتب لينين الرملي والمخرج هاني مطاوع وأسماء الممثلين حسن مصطفى (1933-2015) وسناء جميل (1930-2002) ومحمد عوض (1932-1997). ويصدر المهرجان كتابا يضم دراسات عن المكرمين.

وبدأ المهرجان عام 2006 ولكنه توقف عامي 2011 و2012 بسبب ظروف أمنية مرت بها مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في بداية 2011.

وكان (مهرجان الأقصر للسينما الافريقية) في جنوب مصر أهدى دورته الرابعة في مارس اذار 2014 إلى صالح أيضا.

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