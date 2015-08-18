العثور على 54 جثة في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

أهالي ضحايا الطائرة الإندونيسية

عثرت فرق الإغاثة الثلاثاء على جثث 54 شخصا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت قبل يومين في منطقة جبلية نائية شرق إندونيسيا، وفقا لما أعلن عنه أحد المسؤولين.

وقال متحدث باسم وزارة النقل "ليس هناك أي ناج، وتم العثور على الجثث ال54".

وكانت الطائرة تقل 49 راكبا بينهم خمسة أطفال وطاقما من خمسة أفراد.

وقال مدير الوكالة الوطنية للبحث والإغاثة "بامبانغ سوليستيو" بعد وصول فرق الإغاثة إلى الموقع إن الطائرة "دمرت بالكامل".

وأضاف "الطائرة تحطمت، إنها مدمرة بالكامل وقسم من الطائرة احترق".

فيما قال مسؤول بوزارة المواصلات الثلاثاء إن عمال البحث والانقاذ عثروا على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة.

وكانت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ الإندونيسية قد ذكرت يوم الأحد أن برج المراقبة فقد الاتصال في منطقة /بابوا/ الشرقية النائية بطائرة ركاب إندونيسية كانت في رحلة داخلية وعلى متنها 54 شخصا، ثم أعلنت السلطات الإندونيسية لاحقا العثور على حطام الطائرة بشرق البلاد.

فيما صرح مسؤول عسكري إندونيسي بأنه تم نشر فريق بحث وإنقاذ يضم 46 عضوا في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية، لافتا إلى أن فريق البحث اضطر إلى السير للوصول إلى موقع الحطام.

وهذه الكارثة الجوية الثالثة خلال أقل من عام في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.