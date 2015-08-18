الجزيرة مباشر تتابع حركة المسافرين عبر معبر رفح

تابعت كاميرا "الجزيرة مباشر" حركة السفر عبر معبر رفح البري الذي يربط بين مصر وقطاع غزة، بعد قرار السلطات المصرية فتح المعبر أمام حركة الأفراد في كلا الاتجاهين حتى الخميس المقبل، ليتم السماح بسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين في الجانب المصري.

وقالت "غالية حمد" مراسل الجزيرة مباشر، إن أعداد المسافرين من قطاع غزة إلى مصر بلغت حتى الآن 474 مسافرا، فيما عاد 950 فلسطينيا إلى القطاع كانوا عالقين عند الجانب المصري.

لكن قوائم الانتظار تحتوي على ما يقرب من 10 آلاف شخص تقدموا بطلبات للسفر عبر المعبر الذي يعد المنفذ الوحيد للقطاع على العالم.

كما سمحت السلطات المصرية بدخول شاحنات الإسمنت ومواد للبناء، من المتوقع أن يتم توجيهها لإعادة إعمار ما تم تدميره خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.

وناشد مواطنون فلسطينيون السلطات المصرية بفتح المعبر لفترات أكبر من ذلك، خاصة مع وجود آلاف الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى العلاج.

وقال خالد الشاعر، مدير الجانب الفلسطيني، من معبر رفح إنّ العشرات من الحالات الإنسانية، بدأت صباح اليوم في مغادرة القطاع، بالتزامن مع توافد العالقين في الجانب المصري.

وأضاف الشاعر، أن السفر سيكون للطلبة، والمرضى، وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر بشكل شبه كامل منذ تموز/يوليو 2013، وتفتحه استثنائيًا فقط لسفر الحالات الإنسانية. وقامت بفتحه لمدة 15 يوما فقط منذ بداية العام الجاري.

وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء، وذلك عقب هجمات تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود.