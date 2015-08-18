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إلغاء حفل لمطرب يهودي في إسبانيا بسبب فلسطين

18/8/2015
ماتيسياهو..مغني أمريكي يهودي

أثار قرار إدارة مهرجان إسباني لموسيقى الريجي، بإلغاء حفلًا لمغن يهودي أمريكي لرفضه تحديد موقفة من دولة فلسطين، سخط جماعات يهودية، أمس الاثنين، وفقًا لوكالة "أمد".

وكان من المفترض أن يقدم "ماتيسياهو" واسمه الحقيقي "ماثيو ميلر"، أغانيه يوم السبت المقبل في مهرجان "روتوتوم صن سبلاش" لموسيقى الريجى الذى يستمر أسبوعاً في بنى قاسم القريبة من فالنسيا بشرق إسبانيا، لكن إدارة المهرجان أعلنت إلغاء مشاركة المطرب في المهرجان بعد ضغط من مؤيدين إسبان للقضية الفلسطينية.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنها حاولت مرارًا أن تجعل الفنان يقدم بيانًا واضحًا يتضمن اعترافه بحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولته، وعندما لم يجدوا استجابة قرروا إلغاء الحفل.

ووصف الاتحاد الإسباني للجمعيات اليهودية القرار بالظالم، لأنه طلب من "ماتيسياهو" فقط أن يتخذ موقفًا لأنه يهودي، في حين أنه لم يُطلب من المشاركين في الحفل كافة تحديد مواقفهم.

وأطلق فرع "المقاطعة وسحب الاستثمارات ومعاقبة إسرائيل" في فالنسيا حملة لإلغاء حفل ماتيسياهو قائلين إنه "محب لإسرائيل"، ومطالبين بأن يقدم بيانا علنيا بشأن موقفه من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 

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