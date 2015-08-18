إدانة دولية لمجزرة دوما..وخطة سلام جديدة بسوريا

مجزرة دوما (الجزيرة مباشر)

واصلت قوات النظام السوري قصف مدن وبلدات في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد المجزرة التي ارتكبتها أول أمس في أحد أسواق مدينة دوما.

وأعلنت المعارضة المسلحة حظر التجوال في مدن وبلدات الغوطة التي تسيطر عليها.

فيما توالت الانتقادات الدولية للمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في مدينة دوما وأودت بحياة نحو 110 أشخاص بينهم أطفال ونساء كما أصيب عشرات.

فقد دان المبعوثُ الدولي الخاص إلى سوريا "ستفان دي مستورا المجزرة ، وجدد التأكيد على أنّ الغارات على مناطق المدنيين بالقنابل العشوائية والفراغية، محظورة وفقاً للقانون الدولي.

و دانت الخارجية الأمريكية هذه المجزرة بأشد العبارات، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "جون كيربي" إن هذه الأعمال تبين استخفاف نظام بشار الأسد بالحياة البشرية وإن ما جرى في دوما دليل آخر على فقدان الأسد شرعية الحكم.

من جهته، أعرب مجلس الامن عن دعمه لخطة سلام جديدة في سوريا تبنتها، للمرة الاولى خلال عامين، جميع الدول الأعضاء في المجلس بما فيها روسيا.

ودعا مجلس جميع الأطراف إلى العمل بسرعة على التنفيذ الشامل لبيان جنيف الخاص بالأزمة السورية من أجل وضع حد لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وأكد المجلس أن المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان تقع على عاتق السلطات السورية.

كما طالب المجلس في بيان رئاسي بإطلاق ما وصفها بعملية سياسية سورية تؤدي إلى الانتقال السياسي بصورة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وإنشاء هيئة حكم انتقالي مع سلطات تنفيذية كاملة تتشكل على أساس توافق متبادل مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية.

وأعرب المجلس عن جزعه الشديد من تحول الأزمة السورية إلى أكبر أزمة لحالات الطوارئ الإنسانية في عالم اليوم.

وأكد نائب السفير الفرنسي في مجلس الامن أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يكون جزءً من مستقبل سوريا.

ورأى أن البيان الرئاسي للمجلس يحمل عدة رسائل سياسية مهمة منها استعادة الوحدة بين أعضاء المجلس للمرة الأولى منذ سنتين فيما يتعلق بالأزمة السورية.