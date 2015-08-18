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إدانة خليجية لاحتلال الحوثيين سفارة الإمارات بصنعاء

18/8/2015
مجلس التعاون الخليجي

دانت دول مجلس التعاون الخليجي احتلال جماعة الحوثي لمبنى سفارة دولة الإمارات في  العاصمة اليمنية صنعاء، ووصفته بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا  للعلاقات الدبلوماسية.

وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، إنه يستنكرالعمل الذي وصفه بالجبان   وقال إنه يمثل برهانًا على ما ترتكبه جماعة الحوثي من انتهاكات للقوانين  الدولية.

وطالب بسرعة إخلاء مبنى السفارة وعودة موظفيها ومعاودة  مزاولة عملها.

ووصفت الإمارات في قت سابق الحادث بأنه عمل إجرامي، ويمثل  انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.

من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإجرامي الذي تعرضت له سفارة دولة الإمارات في صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية ـفي تصريح ـ أن هذا العمل الإجرامي يعد اعتداء صارخا على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية.

وفي السياق ذاته، أدان أحمد  الجروان، رئيس البرلمان العربي، بشدة احتلال جماعة الحوثي مبنى سفارة الإمارات بصنعاء.

ووصف هذا العمل بالاحتلال الإجرامي والانتهاك الصارخ لمختلف قواعد القانون الدولي بشأن حماية وحصانة البعثات الدبلوماسية.

وقال الجروان في بيان له الليلة الماضية إن هذا العمل يجدد لنا وبالأدلة القاطعة مدى تعدي هذه الجماعة على كافة القوانين والتشريعات وعدم احترامها لأي قانون أو مواثيق دولية.

وطالب بإنهاء هذا  الاحتلال وإعادة تسليم مقر السفارة فوراً إلى موظفيها.

وأكد البيان أن هذه الاعمال من جانب جماعة الحوثي لن تثني إرادة الشعب العربي والتحالف العربي عن الاستمرار في دعم الشعب اليمني الشقيق ضد من تسول لهم أنفسهم العبث بمقدراته وأمنه واستقراره.

 

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