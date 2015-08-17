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157 حالة انتحار في مصر منذ يناير الماضي

17/8/2015

 صورة تداولها نشطاءعن الانتحار في مصر (مواقع التواصل)

 شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة حالات انتحار كثيرة، حتى أضحت ظاهرة جلية خاصة في أوساط الشباب، إضافة إلى  الحالات التي تم إنقاذها أثناء محاولتها الانتحار.

فقد شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في مصر أمس حادثة جديدة لانتحار شاب بالقفز  في ترعة المحمودية، بعدما علم  بانتحار حبيبته التي قفزت من شرفة منزلها ، لرفض أهلها الزواج به.

 

ووفقا لتقرير نشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات – غير حكومية  – أمس الأحد –  فقد شهدت مصر خلال الفترة من مطلع يناير  2015حتى 2 أغسطس الجاري 157 حالة انتحار، بخلاف الحالات التي كانت عبارة عن محاولات انتحار فقط، وتم إنقاذها.

كما بلغت النسبة الأكبر لحالات الانتحار في شريحة الشباب والمنحصرة في الفئة العمرية ما بين (18: 35) حيث بلغت 83 حالة، إضافة الى تنوع الأسباب المؤدية للانتحار بحيث شملت أسباب نفسية واجتماعية، ومادية.

وأضافت التنسيقية أن "مصر عانت من ظاهرة الانتحار في مطلع العام 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من العام 2014؛ وهو العام الذي ظهر بروز تلك الظاهرة ، وتحولت من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها.

وأوصت المنظمة بضرورة معالجة أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد؛ حيث إن حالات الانتحار قد برزت كظاهرة في خلال العامين الماضيين بشكل كبير، والأوضاع السلبية التي تعاني منها البلاد منذ 3 يوليو.

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