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مصر تفتح معبر رفح في الاتجاهين حتى الخميس المقبل

17/8/2015

معبر رفح البري

فتحت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين في الجانب المصري.

وقال خالد الشاعر، مدير الجانب الفلسطيني، من معبر رفح إنّ العشرات من الحالات الإنسانية، بدأت صباح اليوم في مغادرة القطاع، بالتزامن مع توافد العالقين في الجانب المصري.

وأضاف الشاعر، أن السفر سيكون للطلبة، والمرضى، وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

وكانت السلطات المصريةـ قد أبلغت الجانب الفلسطيني قرارها فتح معبر رفح، في كلا الاتجاهين، لمدة 4 أيام بدءًا من اليوم وحتى الخميس المقبل.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع (1.8 مليون فلسطيني) على الخارج.

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر بشكل شبه كامل منذ تموز/يوليو 2013، وتفتحه استثنائيًا فقط لسفر الحالات الإنسانية.

وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء، وذلك عقب هجمات تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود.

 

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