متضررو انفجاري "تيانجين" الصينية يطالبون بتعويضات

طالب مئات السكان الذين تشردوا بسبب الانفجارين في مدينة تيانجين الصينية الأسبوع الماضي , بالحصول على تعويض مادي.

ورفع المتظاهرون لافتات تقول "أصلحوا منازلنا هذا هو مطلبنا".

وتسبب الانفجاران بتساقط حطام مشتعل على منطقة صناعية ما أدى إلى احراق المباني وتحطيم النوافذ في مساحة كيلومترات عدة من موقع الانفجارين.

وتعكف السلطات على استكمال مسح لموقع الانفجارين بحثاً عن أية مواد كيماوية خطيرة.

ويعكف فريق متخصص في التعامل مع المواد الكيماوية الخطيرة على تطهير موقع الانفجارين.

وأكد "هي شوشان" نائب رئيس بلدية تيانجين، إن هناك نحو 700 طن من سيانيد الصوديوم المميت مخزنة في المستودع الذي انفجر.

وتجمع نحو 200 محتج أمام فندق يطلع فيه المسؤولون الصحفيين على آخر المستجدات.