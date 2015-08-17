قانون الإرهاب يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

جدل على تويتر حول قانون مكافحة الإرهاب

تداول نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أمس الأحد، وأمر بنشره في الجريدة الرسمية اليوم كإجراء مكمل لإقرار القانون، وسط دهشة وجدل واسع.

وأعرب المغردون عن قلقهم من كتابة أي شيء يتعلق بإبداء الرأي أو حتى الحديث عن الصلوات الخمس على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن القانون مقيد لحرية الصحافة والتعبير عن الرأى في مصر, وأنه يتيح لكل شخص مخالف لرأي شخص آخر أن يقوم بالإبلاغ عنة بحجه الكيانات الإرهابية بموجب مواد القانون.

كما أشاروا الى أن القانون يعطي المحاكم سلطة توقيع عقوبات كإبعاد من البلاد ومصادرة أموال وتحديد إقامة، إلى جانب عقوبات السجن المقررة والمتدرجة من 7 سنوات إلى المؤبد.

وتنص مواد القانون على معاقبة كل شخص يقوم بإنشاء موقع إلكترونى بهدف التحريض على العنف، واعتبر المغردون استخدام الحكومة تلك العبارات المطاطة ذريعة لخنق حرية الناس .

وأثارت المواد 6,28,29,35 جدلاً واسعاً بين زوار مواقع التواصل لما تحمله تلك المواد من أضرار فادحة تقتحم حريه البشر في كل المجالات.

واعتبر بعض النشطاء التصديق على قانون مكافحة الإرهاب في مصر تقنينًا "لإرهاب السلطة" ضد معارضيها والكيانات العلنية ويفتح الباب للتنظيمات السرية، وفيما يلي تغريدات بعض الكتاب والنشطاء:

Gamal Eid ‏@gamaleid

قوانين منتصف الليل تدشن لجمهورية الظلام ،، صدر قانون يعتبر كل نقد أو صوت معارض أو فعل ليس على هوى السلطة ،، إرهاب.

حركة شباب 6 أبريل ‏@shabab6april

قوانين منتصف الليل نظام فاشل خائف مرتعش يقنن الديكتاتورية والقمع والاستبداد للحفاظ على أركان حكمه المتهاوية.

#قانون_الإرهاب سيئ السمعة هو تقنين لإرهاب السلطة ضد معارضيها والكيانات العلنية ويفتح باب التنظيمات السرية.

اخو شريف اكراامى ‏@65822b00fc9e44c

لو السيسي طبق القانون ده كداا هيسجن شباب مصر كله

S A E H ‏@samehabouelkhie

قانون الإرهاب معاقبة من يشارك أو يعلم بجريمة إرهابية أو يثير الفتن بأخبار تؤدي إلى الكراهية والعنف واتلاف ممتلكات أو ينتمي لكيان ارهابي

عنينا على البرلمان ‏@mohamedrokay2

قانون الإرهاب من سيثبت أنه من مؤسسين الجماعات الإرهابية إعدام ياحيلتها ورونا بقى شطارتكم

خالد أحمد ‏@khaled_dakrony

طبعاً بعد صدور قانون الإرهاب لم يعد أمامنا غير 3 مواضيع نتحدث فيهم : الفن الرياضة الألش

Falcon ‏@EagleMasr1

بصدور قانون الإرهاب أصبح الطريق ممهداً لأهم قضية في تاريخ مصر (250 أمن دولة)

ربي لن يضيعنا #قاوم ‏@ashrafsaber

بيقولك بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى : تتويت يبقى تحريض مباشر …تعمله ريتويت يبقى تحريض غير مباشر.

shakroot ‏@shakrooot

كل يومين بسلامته يصدر قانون للارهاب جديد ، مش فاهم ايه الفكرة !!!

اسلاموفيتش ‏@osmanharide1

المادة 18اي حد يفكر يعمل مظاهرات 10سنين سجن مشدد قانون الإرهاب

ايمن محمود ‏@AymanM28

اهرب يافوزييييييييييييييي

الحوت..مصرى وافتخر ‏@33h00t

قانون الارهاب مهم جدا لإطلاق يد العدالة المغلولة (اللى قتلوا المحجوب تباهوا بقتله ومع ذلك أخدوا براءة لعدم كفاية الأدلة)

أبو العيال ‏@cappuccion_hi

قانون الارهاب والله لو عملو 100 قانون للارهاب بردوا مفيش نتيجه !! أصل مش معقول ان إرهابي يعمل قانون ينظم بيه شغله ولا ايه؟؟".