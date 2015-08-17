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غارات للتحالف بالحُدَيْدَة..ومعارك عنيفة غربي تعز

17/8/2015
 

أفاد مراسل الجزيرة في اليمن أن غارات لطائرات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية استهدفت، صباح اليوم، مبنى "بيت الشباب" في مدينة الحـُدَيْـدَة غربي اليمن الذي يتخذه المسلحون الحوثيون مقراً لهم.

وكانت طائرات التحالف شنت غارتين أخريين على مبنى المؤسسة الاقتصادية التي يستخدمها الحوثيون مخزناً للسلاح بمدينة الحديدة.

وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت أيضاً مبنى نادي الضباط بالمدينة, إضافة إلى موقع ثالث في منطقة الكويزي على الشريط الساحلي. 

وأفاد مراسل الجزيرة أيضاً أن معارك عنيفة تدور حالياً بين المقاومة الشعبية، ومسلحي الحوثيين وقوات صالح قرب اللواء 35 غربي تعز. 

وقد شهدت مدينة تعز احتفالات  ليلية  بنجاح المقاومة الشعبية في السيطرة على معظم أحياء المدينة.

وأطلق المحتفلون الألعاب النارية في أكثر من منطقة بالمدينة، بينما تعهدت المقاومة باستعادة بقية المواقع فيها من الحوثيين، بما فيها القصر الجمهوري والحوبان والجند.

من جانبها، تواصل المقاومة الشعبية تقدمها في مدينة تعز بسيطرتها على مزيد من المؤسسات والمواقع الاستراتيجية.

وكانت المقاومة قد أعلنت أنها سيطرت على مبنيي البنك المركزي والإذاعة والتلفزيون بجوار القصر الجمهوري.

كما سيطرت على معسكر العروس، وعلى مديرية صبر الموادم في المحافظة، وتمكنت في وقت سابق من السيطرة على قلعة القاهرة في جبل صبر الاستراتيجي.

وأعلنت أن 33 من أفرادها قـُتلوا، في حين قـُتل 80 مسلحاً حوثياً خلال المعارك.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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