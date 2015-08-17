رصد معاناة الفلسطينيين تزامناً مع فتح معبر رفح

توجه آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى معبر رفح، بعدما أعلنت السلطات المصرية فتح المعبر في الاتجاهين ابتداء من اليوم ولمدة 4 أيام، بعد إغلاقه بشكل متواصل لأكثر من شهرين.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة الفلسطينيين العالقين على معبر رفح بالتزامن مع قرار فتحه من الجانب المصري.

وحسب وزارة الداخلية في قطاع غزة، فإن السلطات المصرية فتحت معبر رفح 15 يوماً فقط منذ بداية العام الحالي، وأغلقته لأكثر من 210 أيام.

وبلغ عدد المسجلين للسفر لدى وزارة الداخلية في قطاع غزة 20 ألف مسافر.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري في كلا الاتجاهين اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة 4 أيام، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة وعودة العالقين في الجانب المصري.

وقال مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح "خالد الشاعر" إن العشرات من الحالات الإنسانية، بدأت صباح اليوم في مغادرة القطاع بالتزامن مع توافد العالقين في الجانب المصري.

وأضاف "الشاعر" أن السفر سيكون للطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج.

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر بشكل شبه كامل منذ يوليو/تموز 2013، وتفتحه استثنائيا فقط لسفر الحالات الإنسانية.

وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء، وذلك عقب هجمات تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود.